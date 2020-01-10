 Австралийские страховщики оценили убытки от лесных пожаров в $650 миллионов

Как сообщил Страховой совет Австралии (ICA), входящие в его состав страховые компании получили 10,55 тыс. страховых исков в период с 8 ноября по 10 января на общую сумму 939 млн австралийских долларов ($643,9 млн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Еще во вторник, 7 января, число полученных исков составляло 8,9 тыс. и регулятор оценивал страховой ущерб в 700 млн австралийских долларов.

С учетом сентябрьских и октябрьских пожаров убытки австралийской страховой отрасли составляют 995 млн австралийских долларов при поданных в общей сложности 11,27 тыс. исков.

Читайте также: Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

ICA предупреждает, что потери страховщиков будут расти, поскольку пожары продолжаются и могут усилиться во многих районах из-за высоких температур и сильных ветров.

Два крупнейших австралийских страховщика – Insurance Group Australia Ltd. и Suncorp Group Ltd. – оценили свои потери в результате лесных пожаров в $505 млн.

Лесные пожары в Австралии, бушующие с ноября прошлого года, уже уничтожили леса общей площадью более 100 тыс. квадратных километров, унесли жизни не менее 25 человек и порядка 1 млрд животных.