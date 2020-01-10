 ГИУ планирует расширить программу лизинга жилья для полицейских на другие категории населения

Об этом сообщил и.о. главы правления ГИУ Вячеслав Фролов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В 2020 году мы планируем распространить действие программы финансового лизинга на военнослужащих и правоохранителей Вооруженных сил Украины и других "силовых" структур, госслужащих и граждан, получающих зарплату за счет бюджетных средств, участвующих в антитеррористической операции и ООС, вынужденных переселенцев, потерявших жилье вследствие военных действий на Востоке Украины или аннексии Крыма и Севастополя, других граждан Украины, нуждающихся в улучшении жилищных условий", – заявил Фролов.

По словам главы ГИУ, финансирование программы будет осуществляться за счет размещения корпоративных облигаций, а также кредитные средства иностранных банков.

Фролов также сообщил, что в 2019 году ГИУ получило более 9 тыс. заявок на приобретение жилья в рамках программы финансового лизинга. При этом по итогам года ведомство приобрело и передало в финансовый лизинг 1 111 квартир общей стоимостью 1,12 млрд грн.

"Количество поступающих заявок от указанных категорий служащих свидетельствует о том, что этот механизм пользуется высоким спросом и перспективен на общенациональном уровне", – добавил Фролов.

Как сообщалось, в конце декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году будут реализованы государственные программы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, в частности, возможность получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности – рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.