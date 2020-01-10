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Все про:госбюджет (611) таможня (470) Нефьодов (152) таможенный контроль (115) Государственная таможенная служба (7)

 Нефьодов заявил о рекордных поступлениях от таможни в 2019 году

Государственная таможенная служба за 2019 год собрала в государственный бюджет $14,6 млрд таможенных платежей, что на $1 млрд больше, чем в 2018 году.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решили посмотреть, как это в исторической перспективе. Больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и аннексии территорий ($18,1 млрд)", – отметил Нефьодов.

При этом, по словам чиновника, таможня сейчас работает существенно эффективнее, чем в 2008 году.

"Налоговая нагрузка на $1 импорта возросла с 24 до 27 центов, на кг импорта – с 20 до 21 цента. И это еще не учитывая, что действуют новые соглашения о зоне свободной торговле (ЕС, Канада, Израиль)", – отметил Нефьодов.

Глава Таможенной службы добавил, что в 2019 году стоимость импорта выросла на 3,3%, тогда как платежи увеличились на 7,3%.

При этом Нефьодов уточнил, что таможенные платежи уплачиваются в гривне, по курсу НБУ на день платежа, но не привел объема собранных платежей в гривне.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, невыполнение плановых поступлений от органов Фискальносй службы за 11 месяцев составило 43 млрд грн. В том числе таможенные поступления составили 289,53 млрд, что на 35,74 млрд грн или на 11% меньше запланированных. Данные за декабрь и 12 месяцев 2019 года пока что не опубликованы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169207
 
 
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 Топ комментарии
 
подарите ему бритву и кукулятор, пусть циферки перемножает и радуется
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ой дурак....перемножь 14.6 лярдов на 24....и перемножь 13.6 лярдов на 28...и что же ты клоун больше собрал??? снова циферками манипулируете???падлы
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где деньги Зин ??? почему в бюджете дыра ???
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подарите ему бритву и кукулятор, пусть циферки перемножает и радуется
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им коломойский чтото подмешивает видать
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нефьодов "забывает", что 2008 год начался с курса 5.05 и закончился курсом 7.77 грн, что и позволило "перевыполнить" план в 2008 годом))
а уж манипуляции с 2008 и 2018 годами, сравнивания вытянутые то одни данные, то другие - на фоне фактического обвала поступление - нефьодов любит делать)
по факту имеем:
...по данным Госказначейства, невыполнение плановых поступлений от органов Фискальносй службы за 11 месяцев составило 43 млрд грн. В том числе таможенные поступления составили 289,53 млрд, что на 35,74 млрд грн или на 11% меньше запланированных.
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п.с. нефьодов такое же ссыкло как и моника зе!лох - блокирует ВСЕХ кто задает ему неудобные вопросы и ловит на лжи и манипуляции с цифрами))
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Еще ни один чиновник не сказал, что он обворовал пенсионеров, но каждый пенсионер знает кто его обворовал.
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где деньги Зин ??? почему в бюджете дыра ???
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А можно по месяцам , чтобы понять ,а то может он решил себе лавры папередников присвоить ?
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Закінчуйте, батько, торгувати бо нема чим решту давати.
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наверняка основа пришла до того как его еще не было на таможне, а если перевести в грн по упадшему курсу бакса, то будет меньше, но он об этом никому не скажет. Все заслуги зелени....
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ой дурак....перемножь 14.6 лярдов на 24....и перемножь 13.6 лярдов на 28...и что же ты клоун больше собрал??? снова циферками манипулируете???падлы
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"При этом, по словам чиновника, таможня сейчас работает существенно эффективнее, чем в 2008 году." -а может потому что 70% евроблях в Украине ростоможилось?Вот тебе и рекорд!Посмотрим что через год скажут,почему сократилось)Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169207"
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