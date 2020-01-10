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Все про:Крым (752) поезд (716) Путин (398) Керченский мост (89)

 Путин пообещал пустить грузовые поезда в оккупированный Крым в средине лета

Регулярное грузовое железнодорожное сообщение между РФ и оккупированным Крымом через Керченский мост откроется 1 июля 2020 года.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами. Особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения", – сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Российский президент отметил, что жители оккупированного полуострова часто жалуются на высокие цены на товары первой необходимости, в числе которых продукты питания, топливо и строительные материалы.

Как сообщалось, в конце декбаря 2019 года российский президент Владимир Путин принял участие в запуске движения пассажирских поездов по железнодорожной части Керченского моста в оккупированный Крым. Ожидается, что путь из Петербурга в Севастополь займет 43,5 часа. Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря, ожидаемое время в пути займет 33 часа.

Евросоюз и другие союзники Украины осудили завершение строительства железнодорожного участка моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева, так ка это является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169200
 
 
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