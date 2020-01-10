 Потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11,1%

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Консалтинговой группы А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Указанный объем включает в себя в том числе 110 тыс. тонн бутана, которые поступили в качестве сырья на нефтехимический завод "Карпатнефтехим".

По словам аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, итоговый рост превысил ожидания, сформированные ранее. "По итогу девяти месяцев мы выходили на 7-9% увеличения рынка, однако к концу года темпы роста увеличились", - отметил Куюн.

Эксперт считает, что уверенный рост стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа к бензину А-95, которое в среднем по 2019 году составило 42,2% против 46,1% в 2018 году. По оценкам "А-95", рост потребления автогаза связан как с продолжающимся переоборудованием транспорта под использование пропан-бутана, так и с увеличением спроса со стороны существующих потребителей.

"Потенциал оборудования парка автомобилей ГБО еще не полностью исчерпан, а старые потребители стали больше ездить. Трейдеры также отмечают активизацию со стороны промышленных предприятий, в первую очередь, комплексов по осушке зерна. Это создает предпосылки для роста потребления в следующие периоды", - считает Куюн.

По данным "А-95", в 2019 году объем рынка автогаза в тоннах впервые превысил объем рынка бензина, который в 2019 году составил 1,95 млн тонн.

Внутреннее производство СУГ повысилось на 6,1% (на 25 тыс. тонн), до 438 тыс. тонн, но его доля в балансе рынка сократилась с 22,5% до 21,5%. Крупнейшим производителем остается АО "Укргаздобыча" с объемом 176 тыс. тонн.

Импорт СУГ в 2019 году с учетом объемов "Карпатнефтехима" увеличился на 12,5% (на 178 тыс. тонн), до 1,6 млн тонн.

Прямые поставки из РФ в 2019 году выросли на 36%, до 694 тыс. тонн, а доля российского газа в балансе рынка повысилась с 28% до 34%. Таким образом Россия вернула место крупнейшего источника поставки СУГ на украинский рынок, опередив Беларусь.

Объем прямых поставок из Казахстана вырос на 18%, до 297 тыс. тонн, а их доля в балансе составила 14,6%.

Морской импорт СУГ в 2019 году увеличился до максимальных за весь период наблюдений 58 тыс. тонн, что соответствует 3% баланса рынка. По сравнению с 2018 годом объем морского импорта вырос в 3,2 раза.