 Аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 21%

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, на международных рейсах за указанный период этот показатель составил 14,16 млн человек (рост на 22,2%), на внутренних – 1,1 млн (рост на 8,3%).

Количество рейсов за 2019 год составило 110,66 тыс. на прилет/вылет, что на 14,2% больше показателей 2018 года, в том числе международных рейсов – 97,43 тыс. (+16,1%), внутренних – 13,23 тыс. (+1,4%).

В декабре 2019 года пассажиропоток "Борисполя" составил 1,05 млн человек, что на 12,6% больше, чем в декабре 2018 года. При этом на международных рейсах пассажиропоток составил 973,1 тыс. человек (+13,8%), а на внутренних – 80,6 тыс. (+0,2%).

Количество рейсов за декабрь 2019 года составило 7,8 тыс. на прилет/вылет, что на 1,2% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 6,87 тыс. (+3,5%), внутренних – 935 (-12,8%).

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.