 Крупнейший ГОК Ахметова сохранил выпуск концентрата на уровне 2017 года

Как сообщили на предприятии, в то же время выпуск агломерата в прошлом году упал на 45,8% – до 945,8 тыс. тонн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в декабре 2019 года объем производства концентрата снизился на 2,1% по сравнению с декабрем 2018 года – до 965,1 тыс. тонн, агломерат, как и в октябре-ноябре, не производился.

Как сообщалось, ЮГОК в 2018 году снизил выпуск концентрата на 0,2% по сравнению с 2017 годом – до 12,25 млн тонн, агломерата – на 6,1%, до 1,75 млн. тонн.

По итогам работы в 2018 году Южный горно-обогатительный комбинат направил на выплату дивидендов 7,13 млрд грн.

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Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что ООО "Металлотехника", входящее в группу компаний "Евраз" Романа Абрамовича и владевшее 25,78% акций высокоприбыльного ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК), вышло из состава акционеров предприятия.

При этом в госреестре сообщалось об изменениях в собственниках компании ООО "Металлотехника", в соответствии с которыми ее владельцем стало ПАО "ЮГОК", а конечным бенефициаром – Ринат Ахметов.