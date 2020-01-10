 "Нафтогаз" получит за передачу ГТС новому оператору 180 миллиардов, – Витренко

Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Принцип очень простой: Оператор будет отдавать нам часть своей прибыли. Он будет покрывать все свои расходы и делать все необходимые капиталовложения, а то, что будет оставаться – распределяется и часть от этой суммы пойдет нам", – сказал Витренко.

По словам топ-менеджера, в целом "Нафтогаз" получит от МГУ более 180 млрд грн.

"Эту сумму могут выплатить за десять лет", – добавил Витренко.

Как сообщалось, в рамках завершения процесса анбандлинга 1 января руководители АО "Укртрансгаз" и АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали акт приема-передачи, после чего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) перешло во владение МГУ.

В свою очередь "Оператор ГТС Украины" отдельным актом принял на баланс активы украинской ГТС от Укртрансгаза. Акт приема-передачи содержит более 47 000 единиц балансовой стоимостью более 32 млрд грн.

Одобренные ранее правительством условия сделки предполагают переход прав на долю с 1 января 2020 года с рассрочкой платежа на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной со сторонами формуле.