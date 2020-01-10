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 Беларусь приостановила экспорт собственной нефти, – Reuters

Госкомпания "Белоруснефть" в январе приостановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории страні, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в торговых кругах, передает БизнесЦензор.

Беларусь закупает российское сырье для переработки на своих заводах, при этом практически всю нефть, которая добывается в стране, отправляет на экспорт.

В 2019 году "Белоруснефть" провела тендер на продажу 1,66 млн тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу "Дружба" в Германию или Польшу в 2020 году.

По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение "Роснефти" Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.

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Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

После прекращения поставок российской нефти Беларусь объявила о приостановке экспорта нефтепродуктов, объемы которого составляют около 12 млн тонн в год.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169182
 
 
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