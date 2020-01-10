 Кабмин повысил зарплаты руководителей прокуратуры в 2,5 раза

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1155 от 11 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, постановлением оклад генерального прокурора повышен с 37 тыс. до 93,65 тыс. грн в месяц. Оклад первого замгенпрокурора вырос с 34 тыс. до 89,33 тыс. грн, заместителя – с 32 тыс. до 86,45 тыс. грн.

Оклад начальника департамента повышен в 4 раза – до 40 тыс. гривен, начальника управления – с 9,57 тыс. до 38,6 тыс. гривен, начальника отдела – с 9,14 тыс. до 36,8 тыс. грн.

Оклад прокурора Офиса генеральной прокуратуры составляет 28,8 тыс. грн вместо 7,14 тыс. грн, как было ранее.

Кроме того, руководители Офиса генеральной прокуратуры и его подразделений могут претендовать на надбавку за интенсивность труда в размере 100% оклада, а также ежемесячную надбавку за выслугу лет и стаж работы в размере 10-50% оклада, а также за работу с гостайной.

Также установлен фонд для премирования прокуроров в размере не менее 10% окладов и средств от экономии фонда оплаты труда.

Для прокуроров также предусмотрены материальная помощь и помощь на оздоровление, надбавки за знание иностранных языков (до 25% оклада), за научную ступень (до 10%), за звание "заслуженный" (5%).

Напомним, Офис генерального прокурора начал работу 2 января.