 Цены на пальмовое масло подскочили до максимума за 3 года

Мартовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии выросли на 0,8% – до 3136 ринггитов ($769) за тонну, что является максимумом с января 2017 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за неделю фьючерсы подорожали на 0,6%, причем рост стоимости пальмового масла отмечается уже четыре недели подряд.

Резервы пальмового масла в Малайзии в декабре сократились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем – до минимальных с августа 2017 года 2,01 млн тонн, свидетельствуют данные Совета производителей пальмового масла Малайзии (Malaysian Palm Oil Board, MPOB).

Производство пальмового масла в Малайзии в декабре сократилось по итогам третьего месяца подряд – на 13,3%, до 1,33 млн тонн, минимума с июня 2018 года.

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"Статданные говорят в пользу "бычьего" тренда на рынке пальмового масла, подтверждая снижение производства и рост экспорта", – отмечает владелец Palm Oil Analytics в Сингапуре Сатья Варка.

Экспорт пальмового масла из Малайзии за период с 1 по 10 декабря прошлого года подскочил на 24% – до 455,59 тыс. тонн, свидетельствуют данные компании AmSpec Agri.

Тем временем, Индонезия, по данным Intertek, увеличила экспорт пальмового масла в декабре на 11%, до 2,62 млн тонн.

Индонезия является крупнейшим мировым производителем пальмового масла, Малайзия занимает второе место.