 "Нафтогаз" увеличил требования к России за захваченные в Крыму активы до $7 миллиардов

Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", – сказал Витренко.

По словам топ-менеджера "Нафтогаза", решение суда, который определит сумму компенсации, ожидается в конце 2020 года или в 2021 году.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня 2019 года подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, оцененных в $5,2 млрд, вследствие экспроприации активов в Крыму.

В компании отмечали, что трибунал уже признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Напомним, "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года на основании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ "О поощрении и взаимной защите инвестиций".

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

Арбитраж против РФ начато по совместному заявлению НАК "Нафтогаз Украины" и 6 предприятий Группы Нафтогаз – ГАО "Чорноморнафтогаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".