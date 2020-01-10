 Данные Нацполиции и Офиса генпрокурора о закрытых игорных заведениях разошлись в 5 раз

Как сообщает пресс-служба Офиса, по фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых провели почти 1,2 тыс. обысков, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, при их проведении правоохранители изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

Как сообщалось, Нацполиция заявляла о пресечении деятельности почти 5300 игровых заведений еще 20 декабря прошлого года.

Напомним, 20 декабря Кабмин принял решение, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков потребовал до 16:00 20 декабря закрыть все игорные клубы в стране.

Таким образом Кабмин отреагировал на отказ Верховной Рады рассматривать правительственный законопроект о легализации азартных игр. Впрочем, за принятие предложенного комитетом альтернативного законопроекта нардепа Дубинского также не хватило голосов.