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Все про:Нацполиция (212) азартные игры (13) Офис генерального прокурора (1)

 Данные Нацполиции и Офиса генпрокурора о закрытых игорных заведениях разошлись в 5 раз

Офис Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

Как сообщает пресс-служба Офиса, по фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых провели почти 1,2 тыс. обысков, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, при их проведении правоохранители изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

Как сообщалось, Нацполиция заявляла о пресечении деятельности почти 5300 игровых заведений еще 20 декабря прошлого года.

Напомним, 20 декабря Кабмин принял решение, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков потребовал до 16:00 20 декабря закрыть все игорные клубы в стране.

Таким образом Кабмин отреагировал на отказ Верховной Рады рассматривать правительственный законопроект о легализации азартных игр. Впрочем, за принятие предложенного комитетом альтернативного законопроекта нардепа Дубинского также не хватило голосов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169166
 
 
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