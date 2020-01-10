 Фирма Коломойского устранила "Ощадбанк" от борьбы за активы "Проминвестбанка"

Соответствующее решение Киевский апелляционный суд принял 26 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО "Телерадиокомпания "Жиса" заявляла, что в результате решения госисполнителя был изменен общий размер задолженности должника перед взыскателями более чем на $1,3 млрд. Такую сумму по решению международного арбитража требует взыскать с России государственный "Ощадбанк".

Связанные с Коломойским компании начали процесс взыскания принадлежащих РФ активов в Украине раньше, но присужденная им арбитражем сумма меньше – около $159 млн.

Таким образом, по мнению компании "Жиса", "изменение состава взыскателей и размера задолженности по исполнительным документам имеет прямое и непосредственное влияние на распределение средств в результате принудительной продажи имущества должника для требований взыскателей", причем указанные изменения "критически влияют на все последующие процедуры обращения взыскания на имущество должника в пределах сводного исполнительного производства".

Напомним, именно в рамках вышеуказанного сводного исполнительного производства в мае 2019 года госисполнитель по требованию "приватовских" структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе, но они оказались безрезультатными.

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За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка". Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,3 млрд, а также процентов, с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

В банке подчеркивают, что "Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.