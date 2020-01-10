[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.88 26.3
 Власть, Регуляторная политика
  325  0
Все про:Великобритания (590) торговля (456) Brexit (246) Гончарук_Алексей (188)

 Гончарук анонсировал подписание нового торгового соглашения с Великобританией

Украина ожидает подписания нового Соглашения с Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода страны из ЕС (Brexit) с ближайшее время.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе встречи с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы ожидаем подписания Соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", – сказал Гончарук.

Премьер также обсудил важность упрощения визового режима для украинцев.

"Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это – больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий", – отметил Гончарук.

Читайте также: Великобритании грозит пересмотр торговых тарифов с 85 странами в случае Brexit, – ВТО

Как сообщалось, накануне члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), предполагающий переходной период для окончательного выхода страны из ЕС до конца 2020 года.

После этого соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС прекратит действовать для Великобритании, в сязи с чем планируется подписание нового двухстороннего договора.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169142
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа авиация Газ Донбасс Зеленский Иран МАУ Россия США
 
 
 
 
 
 вверх