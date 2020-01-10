 Гончарук анонсировал подписание нового торгового соглашения с Великобританией

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе встречи с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы ожидаем подписания Соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", – сказал Гончарук.

Премьер также обсудил важность упрощения визового режима для украинцев.

"Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это – больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий", – отметил Гончарук.

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Как сообщалось, накануне члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), предполагающий переходной период для окончательного выхода страны из ЕС до конца 2020 года.

После этого соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС прекратит действовать для Великобритании, в сязи с чем планируется подписание нового двухстороннего договора.