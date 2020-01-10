 Иран допустил к расследованию крушения самолета МАУ специалистов из США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского ведомства, передает БизнесЦензор.

В NTSB подтвердили, что его Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление от Ирана о крушении в среду Боинга 737-800, в результате которого погибли все 176 пассажиров на борту.

"NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы", – сказали в агентстве.

NTSB подтвердил, что примет участие в расследовании после того, как иранский чиновник сообщил Reuters о направленном американским специалистам приглашении.

"NTSB ответил нашему главному следователю и объявил об аккредитованном представителе", – подтвердил Фархад Парвареш, представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации, входящей в состав ООН.

Соединенным Штатам разрешено участвовать по глобальным правилам, поскольку там был спроектирован и построен самолет Boeing 737-800NG.

Парвареш добавил, что Канада, у которой на борту находились десятки пассажиров, также назначила эксперта, в то время как группа из Украины уже провела обсуждения в Тегеране.

При этом представитель Ирана отрицает утверждения США и Канады о том, что самолет был сбит случайно, и заявил, что Иран намерен провести полное и прозрачное расследование происшествия.

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Как сообщалось, в предварительном докладе иранского управления гражданской авиации приводятся показания свидетелей, находившихся на земле и в пролетавшем мимо на большой высоте самолете, согласно которым борт МАУ горел в воздухе.

В сообщении иранского ведомства сказано, что самолет, последний раз прошедший плановое техническое обслуживание в понедельник, вероятно, столкнулся с технической проблемой. О какой именно проблеме идет речь, в отчете не указывается.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рассматривается 7 версий причин катастрофы, в том числе теракт и попадание зенитной ракеты в самолет.

Позднее 9 января американские Newsweek и CBS, а также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой. Затем эту информацию подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп.

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Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.