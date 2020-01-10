 Производство сахара в Украине упало за год на 20%

Об этом сообщает пресс-служба отраслевого объединения "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

"Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы. Это почти на треть меньше чем годом ранее. Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", – отметила заместитель главы ассоциации Руслана Яненко.

По словам эксперта, такой результат является прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который длился последние три года, существенно повлиял и на украинский рынок. Так, сокращение посевных площадей под сахарной свеклой составило 20%, что вызвало уменьшение количества сырья.

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Кроме того, что 9 перерабатывающих предприятий в этом году не запустились, производственный сезон также сократился почти на месяц, что отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск.

Традиционно, тройка лидеров среди областей по объему производства сахара выглядит неизменно: Винницкая – 331,9 тыс. тонн, Хмельницкая – 192,8 тыс. тонн, Тернопольская область –186,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, по результатам 2018/2019 маркетингового года в Украине было произведено 1,82 млн тонн сахара, что на 15% меньше чем годом ранее. Всего в сезоне работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы, что почти на 10% меньше чем в 2017/2018 году.