[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.88 26.3
 Власть
  184  0
Все про:Великобритания (590) Евросоюз (2030) Brexit (246) Джонсон_Борис (11)

 Нижняя палата парламента Великобритании поддержала новый законопроект о Brexit

Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как сообщил телеканал Sky News, за Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 – против, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Страна четко дала понять, что она хочет, чтобы Brexit был осуществлен", – заявил представитель Даунинг-стрит, подчеркнув, что сегодняшний результат является "существенным шагом" на пути к цели.

Следующее голосование по законопроекту пройдет в Палате лордов. В том случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палату общин.

Читайте также: Страны ЕС согласились отложить предельный срок для завершения Brexit

Напомним, правительство Великобритании 20 декабря представило в парламент выработанный премьер-министром Борисом Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit. Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit.

В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года – после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В свою очередь Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года.

Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

В то же время ранее стало известно, что Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период рамками 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона – ярого сторонника Brexit.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169133
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа авиация Газ Донбасс Зеленский Иран МАУ Россия США
 
 
 
 
 
 вверх