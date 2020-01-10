 Российский "Аэрофлот" продолжил летать через Иран вопреки рекомендациям

Как пишут Ведомости, "Аэрофлот", первым среди российских авиакомпаний еще 8 января объявил о намерении следовать совету регулятора, но рекомендаций Росавиации авиаперевозчик пока не выполняет, передает БизнесЦензор.

"Аэрофлот" выполняет 4 ежедневных рейса из Москвы в Дубай и обратно. По данным сервиса flightradar24, 8 и 9 января самолеты компании продолжили летать над Ираном. Лайнеры пролетают весь Иран с севера на юг, пересекают Персидский залив и садятся в аэропорту Дубая. Для полетов в Дубай из Москвы маршрут над Ираном является самым коротким.

Росавиация рекомендовала облетать эту страну, а также Ирак и Персидский с Оманским заливами сразу после катастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Как отмечает издание, Росавиация могла ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана, он был бы обязателен к исполнению. Но рекомендации авиакомпании следовать не обязаны.

Из регулярных российских авиакомпаний в Дубай из Москвы летают только "Аэрофлот" (четыре рейса в сутки) и его "дочерний" лоукостер "Победа" (четыре раза в неделю). Активно летает в Дубай чартерный перевозчик Azur Air – до двух рейсов в сутки.

"Победа" и Azur Air, как и "Аэрофлот", еще 8 января заявили, что у них разработаны альтернативные маршруты в облет Ирана и они намерены следовать рекомендациям регулятора. Подробностей они не сообщали.

Azur Air уже выполняет рекомендации и утренний рейс 9 января из Москвы в Дубай выполнила по обходному маршруту, свидетельствуют данные flightradar24. Вместо того чтобы лететь над Каспийским морем и Ираном, самолет компании совершил рейс над Турцией, Средиземным морем, Египтом и Саудовской Аравией.

Читайте также: Трамп усомнился в озвученной Ираном причине крушения украинского самолета. ВИДЕО

Как сообщалось, в предварительному докладе иранского управления гражданской авиации приводятся показания свидетелей, находившихся на земле и в пролетавшем мимо на большой высоте самолете, согласно которым борт МАУ горел в воздухе.

В сообщении иранского ведомства сказано, что самолет, последний раз прошедший плановое техническое обслуживание в понедельник, вероятно, столкнулся с технической проблемой. О какой именно проблеме идет речь, в отчете не указывается.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рассматривается 7 версий причин катастрофы, в том числе теракт и попадание зенитной ракеты в самолет.

Позднее 9 января американские Newsweek и CBS, а также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой. Затем эту информацию подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Великобритания и Иран пообещали помочь в расследовании крушения самолета МАУ, – Офис Зеленского

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.