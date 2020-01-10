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Все про:нефть (2616) НПЗ (137) Укртранснафта (204) нефтепровод (159)

 "Укртранснафта" увеличила прокачку нефти на украинские НПЗ до максимума за 5 лет

Объем транспортировки нефти нефтепроводами для НПЗ Украины в 2019 году составил 2,38 млн тонн, что на 13,4% больше показателя 2018 года и является крупнейшим объемом за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов страны АО "Укртранснафта", передает БизнесЦензор.

По данным компании, общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по итогам 2019 года составил 15,51 млн тонн нефти, что на 0,5% больше, чем в 2018 году.

При этом транзит нефти в прошлом году снизился на 1,6% – до 13,13 млн тонн.

"К концу 2019 года "Укртранснафте" практически удалось наверстать недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае из-за попадания в него нефти с повышенным содержанием органических хлоридов", – отмечают в компании.

В том числе, в декабре 2019 года объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18,1% – до 207 тыс. тонн. А транзит нефти в страны Европы в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 уменьшился на 5,7% – до 1,16 млн тонн.

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Как сообщалось, "Укртранснафта" и российская "Транснефть" 3 декабря заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которым его действие продлено на десять лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Напомним, в мае-ноябре российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 4,17 млн евро. В то же время в компании отмечали, что эта сумма неокончательная.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169128
 
 
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