 Зеленский прокомментировал заявления о попадании ракеты в самолет МАУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.
"Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", - сообщил Зеленский.
Он также призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы пассажирского самолета.
"Днем у меня будет разговор о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео", - добавил Зеленский.
Как писал БизнесЦензор, американское издание The New York Times опубликовало видеозапись возможного момента попадания ракеты в украинский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" через несколько минут после вылета из Тегерана.
Премьер Канады Джастин Трюдо 9 января заявил, что Канада располагает доказательствами того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ 8 января в Тегеране сбила иранская ракета.
Президента США ДональдТрамп усомнился в озвученной Ираном причине крушения украинского самолета.
Ранее американские Newsweek и CBS, а также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.
Как сообщалось, в предварительному докладе иранского управления гражданской авиации приводятся показания свидетелей, находившихся на земле и в пролетавшем мимо на большой высоте самолете, согласно которым борт МАУ горел в воздухе.
В сообщении иранского ведомства сказано, что самолет, последний раз прошедший плановое техническое обслуживание в понедельник, вероятно, столкнулся с технической проблемой. О какой именно проблеме идет речь, в отчете не указывается.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рассматривается 7 версий причин катастрофы, в том числе теракт и попадание зенитной ракеты в самолет.
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Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.
Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.
Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.
Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.
После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.
Ххххххххххххххххххх
Я один чувствую какой-то сюрреализм происходящнго? Президент страньі, чей самолет бьіл сбит, требует доказательств того, что он бьіл сбит.
Даже не так. Учитьівая что етот зеленьій ублюдок сообщил, что версия сбития имеется но не подтверждается, звучит ето так: "разведки стран США, Англии Канадьі и уже Австралии, а вьі докажите, что самолет моей страньі бьіл сбит?"
Здоровьіе сильі, что еще остались в в ВР, вам не кажется что етого ублюдка пора отстранять от власти? Как по мне, то ето гуано как минимум недееспособно.