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 НБУ уточнил список операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не облагаются налогом

Национальный банк Украины уточнил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Это позволит пользователям правильно определять операции по предоставлению услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, с целью ведения налогового учета", - сообщает НБУ.

Внесены изменения в перечень операций, связанных с открытием (закрытием) счетов клиентов в национальной и иностранных валютах, банковских металлах; документарным оформлением или подтверждением расчетов клиентов; проведением расчетов клиентов; кассовым обслуживанием клиентов.

Основанием для уточнения перечня операций стали введенные в 2019 году изменения в валютном законодательстве, а также изменения в нормативно-правовых актах НБУ по вопросам безналичных расчетов в Украине в национальной валюте.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169114
 
 
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