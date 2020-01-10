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 Трамп допускает отсрочку подписания торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее, чем 15 января, о чем он заявлял ранее.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы собираемся подписать 15 января - я думаю, что это будет 15 января, или вскоре после этого", - сказал он в интервью телеканалу АВС, добавив: "Но, я думаю, что 15 января - это большая сделка с Китаем".

О планах подписания документа 15 января Трамп написал в своем твиттере 31 декабря 2019 года.

Как сообщило ранее министерство коммерции КНР, глава китайской делегации на переговорах с Соединенными Штатами вице-премьер Лю Хэ подпишет соглашение на будущей неделе.

Представитель ведомства Гао Фэн объявил, что Лю Хэ нанесет визит в Вашингтон 13-15 января. Он сообщил, что команды переговорщиков двух стран поддерживают постоянный контакт.

О согласовании положений первой фазы торгового соглашения стороны объявили 13 декабря прошлого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169110
 
 
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