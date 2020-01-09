[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.78 26.22
 Технологии
  90  0
Все про:Facebook (376) реклама (154) социальные сети (424) Instagram (69)

 В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы

Американская корпорация Facebook объявила о новой политике в отношении социальной и политической рекламы. Изменения вступят в силу в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Теперь пользователи смогут регулировать количество политической и социальной рекламы, которое они будут видеть. Также пользователи смогут видеть количество посмотревших рекламное сообщение человек, чтобы понимать, на какую предполагаемую аудиторию рассчитывает рекламодатель при публикации объявления.

Facebook перестроит библиотеку рекламы для лучшего поиска, фильтрации и группировки объявлений в интересах научных и журналистских исследований. Пользователю предоставят контроль над тем, как рекламодатель может связываться с ними и каким образом находить (через e-mail, номера телефонов и прочее).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169057
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Газ Газпром Зеленский Иран МАУ Нацполиция Россия Трамп
 
 
 
 
 
 вверх