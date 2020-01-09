 В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Теперь пользователи смогут регулировать количество политической и социальной рекламы, которое они будут видеть. Также пользователи смогут видеть количество посмотревших рекламное сообщение человек, чтобы понимать, на какую предполагаемую аудиторию рассчитывает рекламодатель при публикации объявления.

Facebook перестроит библиотеку рекламы для лучшего поиска, фильтрации и группировки объявлений в интересах научных и журналистских исследований. Пользователю предоставят контроль над тем, как рекламодатель может связываться с ними и каким образом находить (через e-mail, номера телефонов и прочее).