[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.8 26.24
 Социальная политика
  155  0
Все про:Эстония (96) миграция (75)

 Количество украинцев в Эстонии за год выросло на 6,5%

Количество граждан Украины, проживающих в Эстонии, выросло за последний год на 6,5% и превысило 10 тыс. человек.

Таковы обновленные данные реестра населения Эстонии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживал 9 771 гражданин Украины, а через год - 10 400.

За последние два года также заметно выросла в Эстонии количество граждан Нигерии и Индии. Если по состоянию на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 435 граждан Нигерии, то через год их уже было 600, а к настоящему времени - 713. Число граждан Индии выросло с 532 два года назад до 849 в настоящее время.

По данным реестра населения, по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало 1 337 039 человек. Из них 1 132 022 являются гражданами Эстонии. Не считая лиц без гражданства и с гражданством РФ, в Эстонии проживают граждане 146 стран.

Число российских граждан в Эстонии за год сократилось на 3,2% с 88 785 до 85 917 человек, а число лиц без гражданства - на 6,7% с 76 148 до 71 051 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169053
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Газ Газпром Зеленский Иран Макогон МАУ Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх