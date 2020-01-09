 Количество украинцев в Эстонии за год выросло на 6,5%

Таковы обновленные данные реестра населения Эстонии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживал 9 771 гражданин Украины, а через год - 10 400.

За последние два года также заметно выросла в Эстонии количество граждан Нигерии и Индии. Если по состоянию на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 435 граждан Нигерии, то через год их уже было 600, а к настоящему времени - 713. Число граждан Индии выросло с 532 два года назад до 849 в настоящее время.

По данным реестра населения, по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало 1 337 039 человек. Из них 1 132 022 являются гражданами Эстонии. Не считая лиц без гражданства и с гражданством РФ, в Эстонии проживают граждане 146 стран.

Число российских граждан в Эстонии за год сократилось на 3,2% с 88 785 до 85 917 человек, а число лиц без гражданства - на 6,7% с 76 148 до 71 051 человек.