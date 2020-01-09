 Великобритания и Иран пообещали помочь в расследовании крушения самолета МАУ, – Офис Зеленского

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране и подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы.

"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – отметил президент.

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, выразив соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

"Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным", – сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран.

По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.