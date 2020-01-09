 Банк бывшего зятя Черновецкого увеличил капитал на 34 миллиона

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение об увеличении уставного капитала акционеры банка приняли на общем собрании 25 апреля 2019 года.

Вместе с тем "Асвио банк" сообщил об изменении структуры собственности по состоянию на 31 декабря 2019 года: Андрей Заяц увеличил прямое участие в его уставном капитале на 2,8197% – до 6,4275%, тогда как Роман Ярошенко уменьшил на столько же – до 3,6709%.

Как сообщалось, в конце 2017 года Национальный банк зарегистрировал банковскую группу "Асвио".

"Асвио банк" (ранее – банк "Приватинвест") основан в 1991 году.

По данным НБУ, на 1 ноября 2019 года его крупнейшими акционерами являлись бывший зять Леонида Черновецкого, экс-нардеп от "Воли народа") Вячеслав Супруненко (61,2542%) и его брат Александр Супруненко (28,6474%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (897,3 млн грн) Асвио банк занимал 62 место среди 76 действовавших в стране банков.