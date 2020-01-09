 "Укроборонпром" назначил новых руководителей двух ведущих предприятий

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, передает БизнесЦензор.

Так, генеральным директором "Завода имени В.А. Малышева" назначен Василий Крылас.

"Крылас всю жизнь работал на производстве – харьковских заводах "Электротяжмаш", "Харьковпродмаш", "Спецмаш Украина", имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельностью, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятия и тому подобное", – отмечается в сообщении.

Согласно открытым данным, Василий Крылас с июня до конца ноября 2019 года занимал должность заместителя директора госконцерна "Укроборонпром" по производству.

Генеральным директором ГК "Завод 410 ГА" стал Попов Алексей Викторович.

"Алексей Попов работал на различных должностях в отечественном предприятии, занимающемся производством и разработкой систем управления воздушных и космических судов", – отмечают в госконцерне.

По данным госреестра, человек с такими же ФИО был гендиректором "Научного парка "ФЕД", владельцем которого указан Виктор Васильевич Попов – многолетний директор ПАО "ФЕД", которое сотрудничает с одноименным госпредприятием "Укроборонпрома".