 Турция возобновила полеты в Иран и Ирак

Об этом сообщили Reuters источники в компании, передает БизнесЦензор.
Ранее полеты были приостановлены примерно на 24 часа из-за напряженности между Ираном и США.
Turkish Airlines вылетит в Тегеран из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в 18:05 GMT.
Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa, сообщают Українські Новини.
"С сегодняшнего дня мы снова предлагаем этот рейс на ежедневной основе", - сказано в сообщении авиакомпании.
Как ожидается, самолет в направлении Тегерана (рейс LH 600) вылетит из международного аэропорта Франкфурта-на-Майне в течение дня.
Как сообщалось, накануне ряд ведущих мировых авиакомпаний объявили о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака после атаки иранских военных на базы США в Ираке и крушения самолета авиакомпании МАУ после взлета в аэропорту Тегерана.