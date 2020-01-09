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Все про:Ирак (51) Иран (275) Турция (505) авиасообщение (1420)

 Турция возобновила полеты в Иран и Ирак

Авиаперевозчики Turkish Аirlines и Pegasus Аirlines с вечера 9 января возобновляют полеты в Иран и Ирак.

Об этом сообщили Reuters источники в компании, передает БизнесЦензор.

Ранее полеты были приостановлены примерно на 24 часа из-за напряженности между Ираном и США.

Turkish Airlines вылетит в Тегеран из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в 18:05 GMT.

Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa, сообщают Українські Новини.

"С сегодняшнего дня мы снова предлагаем этот рейс на ежедневной основе", - сказано в сообщении авиакомпании.

Как ожидается, самолет в направлении Тегерана (рейс LH 600) вылетит из международного аэропорта Франкфурта-на-Майне в течение дня.

Как сообщалось, накануне ряд ведущих мировых авиакомпаний объявили о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака после атаки иранских военных на базы США в Ираке и крушения самолета авиакомпании МАУ после взлета в аэропорту Тегерана.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169048
 
 
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