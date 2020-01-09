 В России горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". ВИДЕО

По данным пресс-службы республиканского управления МЧС РФ в республике Коми, сообщение о возгорании поступило в 15:55, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Огнем охвачена одна из установок по переработке дизельного топлива (установка гидродепарафинизации дизтоплива).

К тушению пожара уже привлечены 48 человек и 15 единиц техники. Пожару присвоен 3 повышенный номер сложности.

По данным источников агентства, на нефтеперерабатывающем заводе в Коми произошли два взрыва, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Персонал НПЗ эвакуирован на безопасное расстояние.

В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты сообщили, что на НПЗ произошел взрыв, после чего была проведена эвакуация.

Ухтинский НПЗ — один из четырех заводов ЛУКОЙЛа, находящийся в России (также у компании есть НПЗ в Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде).