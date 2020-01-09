 Полиция обнаружила схему хищения средств на организации праздников в столице

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает БизнесЦензор.

"Полицейские установили, что директор Киевского молодежного центра Киевской городской государственной администрации растрачивала бюджетные средства в пользу подконтрольных субъектов хозяйствования при реализации проектов и проведения молодежных мероприятий", – сказано в сообщении.

По данным полиции, в течение 2018-2019 годов директор разрабатывала планы проведения мероприятий, в которые вносила недостоверные сведения о дате, месте проведения, запланированном количестве участников и необходимых затратах.

"Мы установили случаи, когда мероприятия, на которые выделялись бюджетные средства, фактически не проводились или проводились без какого-либо участия со стороны молодежного центра и соответствующего финансирования. Деньги, которые якобы тратились на проведение того или иного мероприятия, руководитель центра выводила из "подконтрольные" общества с ограниченной ответственностью и с признаками фиктивности и в дальнейшем тратила на собственные нужды", – пояснили в полиции.

В служебных помещениях и на складах учреждения были проведены санкционированные обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства – оргтехника и документы.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось, коммунальное учреждение "Киевский молодежный центр" (КМЦ) с 2014 года возглавляет Анна Куценко.

В апреле 2019 года стало известно, что правоохранители расследуют дело о присвоении средств, выделенных возглавляемым ею центром на организацию молодежной школы видеоблогеров, организацию акции "Я – патриот Украины" и аренду конструкций для сцен, мебели, аудиовизуального оборудования.