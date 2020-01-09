[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.8 26.24
 IT
  510  0
Все про:Apple (453) фото (13)

 Apple признала сканирование всех фотографий в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud.

Об этом сообщила директор компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам Хорват, фотографии обрабатывает специальное программное обеспечение для автоматического поиска изображений сексуального насилия, в том числе для борьбы с распространением детской порнографии.

Хорват не вдавалась в подробности о программном обеспечении, которое использует Apple. Газета The Telegraph полагает, что компания используют технологию, разработанную Microsoft, которая называется PhotoDNA. Она сравнивает изображения с базой данных ранее идентифицированных изображений, используя "хеширование". PhotoDNA позволяет сопоставлять изображения, которые не являются идентичными на цифровом уровне. Ранее, помимо самой Microsoft, об использовании этой технологии сообщали Facebook и Twitter.

Представитель Apple сообщил The Telegraph, что на сайте компании есть положение о политике конфиденциальности, касающееся сканирования изображений.

"В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, которая помогает обнаруживать факты сексуального насилия над детьми и сообщать о них. Как и спам-фильтры в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для обнаружения подозрительных изображений", - сообщил представитель компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169028
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Газ Газпром Зеленский Иран Макогон МАУ Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх