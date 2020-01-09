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 Государство закупит коллекцию произведений для музея современного искусства, – министр

В 2020 году будет создано новое учреждение – Музей современного искусства, для создания которого экспонаты будут закупаться за бюджетные средства.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, создание музея начнется в 2020 году и продлится 4-5 лет.

"Это будет несколько параллельных процессов: концепция музея, его материальное воплощение и, вместе с тем, наполнение коллекции. Это означает, что государство должно покупать произведения, которые затем будет выставлять и хранить в этом музее", – рассказал Бородянский.

По мнению министра, создание такого музея является актуальной проблемой.

"Вопрос создания такого музея уже давно актуален и проблема нашего современного искусства – это физическое отсутствие музея, который бы аккумулировал работы наших выдающихся мастеров. Убежден, что выдающимся украинским художникам, таким, как Иван Марчук и другим выдающимся современным украинским художникам должны быть посвящены отдельные залы", – добавил Бородянский.

Как сообщалось, принятым Верховной Радой законом о госбюджете на 2020 год предусмотрено выделение 54 млн грн на создание Музея современного искусства Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169026
 
 
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