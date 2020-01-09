[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.78 26.22
 Власть, Транспорт, Коррупция
  3668  5
Все про:авиация (1188) Госпогранслужба (154) контрабанда (103) сигареты (143)

 Пограничники задержали использовавшийся для контрабанды сигарет самолет. ВИДЕО

В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "АН-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, а также трех граждан Украины, находившихся на борту.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами.

Однако правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов.

"Сегодня ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме – в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали", – сказано в сообщении.

По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформированы СБУ, Офис генпрокурора, Вооруженные силы Украины и Нацполиция.

Материалы по выявленному преступлению направлены в управление СБУ в Черновицкой области для внесения в единый реестр сведений по ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и 334 ( "Нарушение правил международных полетов") Уголовного кодекса.

В Госпогранслужбе отмечают, что нарушение границы малыми и беспилотными летательными аппаратами не редкость и "кукурузники" довольно популярны у контрабандистов. Так, в июле 2018 года пограничники задержали "Ан-2", который использовали для незаконного перемещения товаров в Польшу. Аналогичный тип самолета с измененным бортовым номером задержали в марте 2017 в Черновицкой области. Также зафиксирован ряд катастроф использовавшихся для контрабанды воздушных судов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169022
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Президента российской федерации или начальника таможенной службы Украины?
 показать весь комментарий
 
наверное пограничники и контрабандисты не договорились по цене, поэтому и их сдали.
 показать весь комментарий
 
А что в коломыйком аэропорту самолёты взлетают и садятся когда хотят и как хотят, без регистрации полётов, без диспетчерского сопровождения. А у пограничников
И-франковщины или тернопильщины, что нет радаров контроля украинского неба. Мы же на каждом углу кричим, что мы всё контролируем, особенно границы. Или у нас скоро иностранные самолёты смогут садится на Хрещатик, как при хвалённой СССР садились на красной площади..?? Не суверенное государсво, а сплошной бардак. Так держать Зеленский!
 показать весь комментарий
 
 
Куда хотят летают, как хотят летаю, где хотят летают хрен знает что происходит в этой Украине?
 показать весь комментарий
 
А что, номер самолета показать боязко? Контрабандистов отмажут, а репортёров будут судить? Это граница на замке? И мы удивляемся как убегают преступники из под домашнего ареста? Хорошо хоть ещё не бомбят пункты пропуска. Нефёдов пашет изо всех сил. Скоро и его вывезут как контрабанду и выкинут за границей.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Газ Газпром Зеленский Иран МАУ Нацполиция Россия Трамп
 
 
 
 
 
 вверх