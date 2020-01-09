 Пограничники задержали использовавшийся для контрабанды сигарет самолет. ВИДЕО

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами.

Однако правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов.

"Сегодня ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме – в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали", – сказано в сообщении.

По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформированы СБУ, Офис генпрокурора, Вооруженные силы Украины и Нацполиция.

Материалы по выявленному преступлению направлены в управление СБУ в Черновицкой области для внесения в единый реестр сведений по ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и 334 ( "Нарушение правил международных полетов") Уголовного кодекса.

В Госпогранслужбе отмечают, что нарушение границы малыми и беспилотными летательными аппаратами не редкость и "кукурузники" довольно популярны у контрабандистов. Так, в июле 2018 года пограничники задержали "Ан-2", который использовали для незаконного перемещения товаров в Польшу. Аналогичный тип самолета с измененным бортовым номером задержали в марте 2017 в Черновицкой области. Также зафиксирован ряд катастроф использовавшихся для контрабанды воздушных судов.