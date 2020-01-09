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 Warner планирует использовать искусственный интеллект при создании фильмов

Студия Warner Bros. подписала контракт с Cinelytic по использованию их системы управления проектами с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Vertigo со ссылкой на THR, передает БизнесЦензор.

Технологии должны помогать продюсерам и боссам компании прогнозировать кассовые сборы на тот или иной фильм, подбирать оптимальный актерский состав и генерировать гонорар для звезды с учетом места съемок и количества рабочих дней.

Платформа не обязательно предусматривать, каким будет следующий прокатный результат на $1 млрд, как, например, хит "Джокер". Зато она сократит количество времени, которое руководители тратят на низкооплачиваемые повторяющиеся задачи и вместо этого даст им лучшие параметры для маркетинга и дистрибуции фильма, в том числе рассчитает лучшее время для проката фильма. При этом создатели платформы уверяют, что никаких креативных решений программа не будет принимать.

Компания Cinelytic была основана четыре года назад Тобиасом Квиссером и в течение трех лет бета-тестировала платформу с ИИ. В 2018 году компания подписала соглашения с инди-студиями Ingenious Media ("Жизнь Пи", "Кэрол", "Бруклин") и Productivity Media (The Little Hours, Born to be Blue). Компания STX ("Мошенницы с Уолл-Стритт") стала клиентом Cinelytic в сентябре 2019 года. Warner Bros. – первая крупная киностудия, которая воспользуется их услугами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169017
 
 
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