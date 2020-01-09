 Газовая компания Коломойского и Хомутынника увеличила добычу газа за год на 55%

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает БизнесЦензор.

Добыча нефти и конденсата за четыре квартала составила 47,4 тыс. тонн, что на 41% больше предыдущего года. Также компания произвела 13,7 тонн СУГ (LPG), что на 22% превышает показатель 2018 года.

В компании сообщили, что в прошлом году ПГНК вложила в увеличение добычи $18 млн исключительно за счет собственных средств.

По результатам отчета материнской компании JKX Oil & Gas plc, добыча за 12 месяцев 2019 года по всей группе выросла на 20% по сравнению с 2018 годом.

ПГНК владеет лицензиями на эксплуатацию Игнатовского, Молчановского, Руденковского и Ново-Николаевского месторождений общей площадью 127 кв. км, которые образуют Ново-Николаевский комплекс. Кроме того, компания имеет лицензию на эксплуатацию Елизаветовского месторождения площадью 104,7 кв. км, лицензию на геологическое изучение Заплавского месторождения общей площадью разведывательных работ 197,5 кв. км (в рамках Ново-Николаевского комплекса). Все месторождения находятся в Полтавской области.

ПГНК также владеет заводом по производству сжиженного газа в селе Соколова Балка (Новосанжарский район, Полтавская область).

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Крупнейшими акционерами JKX по состоянию на 29 марта 2019 года были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest&Finance Corp. – 12,98%, Keyhall Holding Ltd. – 11,45% и Interneft Ltd. – 6,16%.

Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.