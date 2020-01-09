 Банкиры просят разъяснить запрет на использование счетов предпринимателей для личных нужд

Об этом начальник юридического управления банка "Кредит Днепр" Александр Ярецкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По словам банкира, учитывая отсутствие в настоящее время четкого разъяснения регулятора по этому поводу, у банков возникает вопрос, каким образом должны воплощаться на практике требования НБУ.

"Должны ли банки это контролировать и каким образом? У самозанятых на самом деле могут быть абсолютно разные режимы налогообложения: единщики в зависимости от группы, ФЛП на общей системе налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Банки должны стать филиалом ГФС?", – отметил Ярецкий.

Банкир также указал, что в законодательстве нет четкого определения, что считать расходами на личные потребности.

"Ужин в ресторане с бизнес-партнером – это куда? Если снимаются наличные средства, то как проконтролировать, для чего? А как потом проверить, на что они реально потрачены?", – добавил Ярецкий.

В свою очередь советник председателя правления банка "Фамильный" Игорь Дядюра обратил внимание, что изменениями также предусмотрено, что ФЛП могут перечислять средства из предпринимательских счетов собственные текущие счета, открытые для личных нужд, только после уплаты налогов и сборов.

"Почему "после уплаты налогов"? Кто это придумал, каким Кодексом/законом это предусмотрено? Я получил 200 000 в январе, налоги с этих сумм я буду платить во втором квартале (до 50 дня квартала), постановление НБУ означает что? Что эти деньги, заработанные мной, заморожены практически на пять месяцев? Или я должен теперь платить налог с оборота не раз в квартал, а с каждой полученной суммы, и вести учет уплаченного?", – подчеркнул Дядюра.

Банкир также отметил неурегулированность термина "собственные нужды".

"Если я еду на такси – это "собственные нужды"? Если я пригласил партнера в кафе и заплатил за обоих – это "собственные нужды"? Если я купил ноутбук себе – это "собственные нужды"? Какая отчетность? Как доказывать, Который не "собственные", а "производственные"? Мне бухгалтера нанимать? Это такая "упрощенка", да?", – добавил Дядюра.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) постановлением №162 от 27 декабря 2019 года ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Документом внесены изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытие счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.

В частности, порядок дополнен пунктом, согласно которому банки осуществляют все виды расчетно-кассовых операций по текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, кроме операций, связанных с собственными потребностями.

Эти лица после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом, имеют право перечислить средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.

Ранее НБУ пояснял, что действующие требования и так предполагают, что физическое лицо-предприниматель может тратить средства с предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, новая норма носит уточняющий характер. Однако, вопрос контроля за соблюдением этого ограничения ранее также не был урегулирован.