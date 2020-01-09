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 Uber купил ближневосточного конкурента Careem за $3,1 миллиарда

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, закрыла сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem Networks за $3,1 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Uber, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Careem становится 100-процентным подразделением компании, сохраняя при этом свой бренд.

Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес. Подразделение будет иметь собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem.

Careem работает на значительной территории Ближнего Востока, включая такие крупные рынки, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом процесс одобрения сделки регулирующими органами Пакистана, Катара и Марокко пока еще не закончен, и в этих странах сделка пока не завершена, отмечается в сообщении.

Приобретение Uber компании Careem стало крупнейшей сделкой в технологической отрасли на Ближнем Востоке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169000
 
 
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