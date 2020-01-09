 Цены на газ в Европе продолжают падать, – Bloomberg

Как пишет Bloomberg, спрос на газ для отопления снизился, поскольку температура воздуха в Европе этой зимой держится выше нормы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, февральские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме в четверг подешевели на 1,8% – до 11,75 евро за мВт-ч – минимума с 5 сентября.

Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце на лондонской площадке ICE Futures упали в цене на 0,8% – до 29,2 пенса за терм ($3,8 за 1 млн британских тепловых единиц, BTU).

"Если эта зима останется столь же мягкой, как в начале сезона, она может стать самой теплой за последние 120 лет. При том, что резервы газа остаются высокими, к концу марта мы можем увидеть "медвежьи" тенденции на рынке газа, которые, вероятно, сохранятся в течение года", – отмечает аналитик Marex Spectron Джакомо Масато.

Как отмечает агентство, европейские газохранилища остаются заполненными более чем на 80% с июля 2019 года, при том, что в регион продолжает поступать сжиженный природный газ (СПГ). В этих условиях даже сокращение поставок трубопроводного газа в регион не приводит к подъему цен, отмечают эксперты.