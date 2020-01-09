 Болгария планирует купить 20% в греческом плавучем LNG-терминале

Об этом в ходе стратегического диалога между США и Болгарией сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Борисов добавил, что Болгария через свою государственную компанию "Булгартрансгаз" собирается приобрести 20-процентную долю в Gastrade - компании, разрабатывающей проект Alexandroupolis FSRU в Северной Греции.

В конце декабря 2019 года греческая государственная газовая корпорация DEPA также одобрила приобретение 20-процентной доли в Gastrade.

"Булгартрансгаз" рассчитывает забронировать от 300 млн до 500 млн кубометров газа в год на срок до пяти лет в рамках обязательного рыночного теста.

Терминал включает в себя FSRU с емкостью хранения до 170 тыс. кубометров СПГ и суточной регазификационной мощностью 22,7 млн кубометров (8,3 млрд кубометров в год). Объект будет поставлен на якорь на расстоянии 10 км от берега Александруполиса.

Согласно графику проекта, принятие окончательного инвестиционного решения ожидается в третьем квартале 2020 года, а ввод объекта в эксплуатацию - в сентябре 2022 года.