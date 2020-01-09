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Все про:Twitter (97) социальные сети (424) ограничение (68)

 Twitter может ввести ограничение на количество ответов на твит

Twitter Inc. заявила, что в начале этого года будет тестировать новые функции, которые позволят пользователям контролировать, кто может отвечать на их твиты. Это должно помочь ограничить злоупотребления и преследования на платформе.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что социальные медиакомпании находятся под давлением, чтобы решить проблему притеснений на своих сайтах, что часто происходит в незапрашиваемых ответах, адресованных женщинам и меньшинствам, а главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси пообещал с 2018 года увеличить "здоровье" публичных разговоров.

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, участвуя в разговоре в Twitter, давая им больше контроля над разговорами, которые они начинают", - говорится в сообщении компании.

В конце прошлого года компания запустила функцию, позволяющую пользователям скрывать определенные ответы на свои твиты в рамках своих усилий по очистке оскорбительного контента и стремлении сделать платформу более удобной для пользователей.

В презентации на ежегодной конференции CES tech компания изложила свои планы.

В соответствии с презентацией, пользователи смогут выбрать четыре различных параметра для ответов: глобальный, который позволит любому человеку отвечать, группа, которая позволит отвечать людям, за которыми пользователь следит или упоминал; панель, или люди, упомянутые в твите, и заявление, или вообще полностью ограничить ответы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168989
 
 
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