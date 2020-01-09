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 Энергетика, Макроэкономика
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Все про:Газ (4044) добыча (1049) нефть (2616) Норвегия (89)

 Норвегия спрогнозировала рекордный рост добычи нефти и газа в 2024 году

Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD) ожидает, что в 2024 году объем добычи нефти и газа в Норвегии приблизится к рекордным уровням 2004 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Однако, как прогнозирует NPD, в отличие от 2004 года в 2024 году основная часть добычи будет приходится на газ, а не на нефть.

Росту добычи будет способствовать разработка третьего по величине нефтяного месторождения на норвежском шельфе Северного моря Johan Sverdup. Согласно оценкам нефтегазовой компании Equinor, оператора месторождения, извлекаемые запасы нефти и газа на Johan Sverdrup составляют от 2,2 млрд до 3,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

NPD также ожидает запуска добычи на нефтяном месторождении Johan Castberg в Баренцевом море в 2022 году.

Помимо этого, к концу 2020 года планируется возобновить разработку месторождения Tor в Северном море, добыча на котором велась с 1978 до 2015 года. Как указывает NPD, это стало возможным благодаря новым технологиям.

Производство нефти и газа в Норвегии сократилось в 2019 году, добыча газа была ниже прогнозов. Однако NPD ожидает увеличения добычи уже в 2020 году.

По данным директората, в прошлом году на норвежском шельфе было открыто 17 новых месторождений, из них 10 в Северном море, шесть в Норвежском море и одно в Баренцевом море. Добыча велась на 87 месторождениях, что является рекордом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168985
 
 
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гребаные русофобы...не дают рассеи встать с кален
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Самый главный ресурс России - это не нефть, а дураки.
На них можно легко зарабатывать миллиарды, не опасаясь, что они однажды закончатся.
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