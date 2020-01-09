 Нацсовет назначил проверки связанных с Медведчуком и Порошенко телеканалов

Об этом на заседании Совета сообщила первая замглавы регулятора Ольга Герасимьюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Нацсовет поступило обращение гражданки Касьяненко с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань". Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания и предлагается назначить внеплановую проверку", – заявила Герасимьюк.

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах ведущего, но и о содержании всей передачи в целом, в ходе которой якобы не были установлены общепринятые этические рамки.

Кроме того, Национальный совет на заседании 9 января назначил внеплановые выездные проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") и ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112 Украина"), из-за признаков нарушения норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации", сообщается на сайте регулятора.

Так, 26 ноября 2019 года в 18:00 в эфире телеканала "Z ZIK" транслировалась передача "Каждый из нас президент". Экспертами в студии были народный депутат VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат IX созыва Ренат Кузьмин, а также Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов с помощью интернет-связи.

Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в этой передаче распространялись высказывания, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти, необснованного показа насилия и других нарушений.

Основанием для назначения внеплановой проверки спутниковому телеканалу "112 Украина" стали результаты мониторингов эфира вещателя, проведенных в августе-декабре 2019 года.

В частности, в передачах "Большая интервью", "LIVE", "LIVE НОВОСТИ", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний В. Медведчука, П. Симоненко, В. Рабиновича, Герман, И. Кивы, Н. Королевской, А. Волошина, А. Ляшко, М. Дульского и Р. Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства. А именно: популяризация государства-агрессора и оправдание оккупации территории Украины, а также призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

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Телеканал "Прямой" принадлежит Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с пятым президентом Петром Порошенко. В то же время, сам Порошенко неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к собственности или управлению телеканалом "Прямой".

В ноябре прошлого года Печерский районный суд Киева наложил арест на 32 млн евро на счетах собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях во время купли-продажи телеканала.

Телеканалы под брендами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne" принадлежат ближайшему соратнику Виктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза". Гражданская жена Козака совместно с женой Медведчука владеют нефтяным бизнесом в России.