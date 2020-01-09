 "Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С другой стороны, в финансовой отчетности "Нафтогаза", проверяемой международными аудиторами, будет отдельный показатель, сколько компания получает за соответствующие услуги. То есть вы все увидите: все будет прозрачно", - сказал Витренко.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд кубометров. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.