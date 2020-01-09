 Самолет МАУ могли сбить зенитной ракетой, – секретарь СНБО (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, согласно решению президента Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы "Боинга" компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств. В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО – международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что среди основных версий:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов отметил, что в состав комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – подчеркнул секретарь СНБО.

Позднее в эфире телеканала "Украина 24" Данилов уточнил, что существуют еще три закрытые версии крушения самолета, передает Интерфакс-Украина.

"Основной версии на сегодняшний день нет. У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые (версии, – ред.). Я могу сказать, что "Восток – дело тонкое". С самого утра там работает наша группа, но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для получения максимального доступа. Часть людей уже работают на месте события", – сказал секретарь СНБО.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран.

По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.