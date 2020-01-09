 Власти Ирана назвали причиной крушения самолета МАУ техническую неисправность

Об этом свидетельствует предварительные результаты расследования, проведенного иранскими авиационными властями, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В докладе иранского управления гражданской авиации приводятся показания свидетелей, находившихся на земле и в пролетавшем мимо на большой высоте самолете, согласно которым борт МАУ горел в воздухе.

В сообщении иранского ведомства сказано, что самолет, последний раз прошедший плановое техническое обслуживание в понедельник, вероятно, столкнулся с технической проблемой вскоре после взлета и направлялся в близлежащий аэропорт. О какой именно проблеме идет речь, в отчете не указывается.

Согласно докладу, украинский авиалайнер вылетел из аэропорта Тегерана в 6:12 утра по местному времени, получил разрешение подняться на высоту 26 тыс. футов и спустя шесть минут разбился вблизи города Сабашар.

Согласно сообщению, пилот не выходил на связь, а самолет исчез с радаров на высоте 8 тыс. футов (2,44 км).

Источник в канадских спецслужбах сообщил агентству о наличии доказательств того, что один из двигателей самолета перегрелся.

Согласно первоначальной оценке западных спецслужб, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности и не был сбит ракетой, сообщили Reuters на условиях анонимности пять источников из спецслужб – три из США, один из Европы и один из Канады.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран.

По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.