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Все про:Газ (4031) газопровод (668) ГТС (218) Турецкий поток (131) Макогон (4) Оператор ГТС (27)

 Глава Оператора ГТС оценил потери от "Турецкого потока" в $450 миллионов (обновлено)

Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за запуска газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (южное направление, – ред.) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС", – сказал он.

Ранее Макогон отмечал, что транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м.

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обратил внимание на то, что новый оператор должен научиться зарабатывать на предоставлении дополнительных услуг, поскольку загрузка ГТС Украины на 90-110 млрд куб. м уже невозможна.

"Мы должны осознавать, что обходные газопроводы уже построены. К сожалению, эти объемы мы потеряли, и возможность их замещения, честно говоря, малореальна. Мы должны ожидать, что объемы транзита через Украину вряд ли будут такими же, как раньше", – сказал Витренко.

Как сообщалось, 8 января на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Осенью 2019 года российский "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168941
 
 
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Глава украинской газотранспортной системы сидит в Англии,а это подставной самогон и деньги от прибыли идут в Англию.Украинскому народу от транзита ничего не перепадает
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Что он мелит контракт на 3 млрд. куб по этому потоку. Ворюга.
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Яких тупих понабирали (або сидят на прикупі та кажуть те що їм сказали)
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