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Все про:гривня (695) курс (586) МВФ (1072) Люнгман Йоста (2)

 Представитель МВФ в Украине объяснил рост курса гривни

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман объяснил подорожание курса гривны к иностранным валютам различными факторами, такими как переводы от заробитчан, высокие урожаи, снижение цен импортных товаров.

Об этом со ссылкой на Еспресо сообщает БизнесЦензор.

"Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей", - сказал Люнгман.

Он также считает, что на рост курса гривны повлияло то, что цены на традиционные товары украинского экспорта остаются высокими, а цены украинского импорта, например, на газ, уменьшаются.

"Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", - считает представитель МВФ.

По словам Люнгмана, подорожание гривны является выигрышем для украинских потребителей, которые покупают импортные товары.

"Для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары - это выигрыш. Поскольку эти товары для них будут дешевле. Это именно для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ – подешевел", - сказал Люнгман.

Он указал, что украинские экспортеры, когда конвертируют свою валютную выручку, уменьшают выручку в гривнах.

"Проблема не в валютном курсе, по моему мнению, и проблема не в подорожании национальной валюты, как таковой. Проблема в том, что в Украине еще недостаточно развиты страховые механизмы, которые могли бы обеспечивать украинские экономические агенты. Иными словами, им могли бы воспользоваться украинские экономические агенты для того, чтобы зафиксировать на приемлемом для серверов тот или иной курс. Этот механизм, пока что в украинской экономике не распространен, и стоило бы обратить внимание на его введение", - добавил представитель МВФ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168933
 
 
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Боже, какой бред. А он же, наверное, экономист.
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"Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей", - сказал Люнгман." - когда гривна рухнет, обвинят украинцев, которые находятся на заработках за границей.
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Насчет заробитчан, это вообще туризм полнейший. Бакс растет, когда его скупают, а не когда продают. Выходит, что заробитчане зарабатывают в гривне и по приезду меняют на баксы? На кого этот бред рассчитан. Нбу скупил доллар, теперь пытается сплавить без убытка, а нам втирают дичь
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"Для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары - это выигрыш". Воно дурне или тупе? Объясните экономисту у нас зарплаты в гривне.
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И в чем он не прав? На свою заплату вы сейчас можете купить БОЛЬШЕ долларов, а значит меньше потратите на ИМПОРТНЫЙ товар))) Но судя по вашим постам, то вы запоребриковый и не можете вьехать о чем речь)))
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Да я смотрю ты тоже математик, чукотский. Когда бакс был по 23.2 по твоим соображениям я мог купить меньше, чем по 24.15. Ты просто гений? Мокша это ты, ведь у них логика, "чем больше доллар - тем больше рублей"
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Красиво потролил дикарей, которые живут с финансовым рынком уровня аж 19 века Представитель МВФ в Украине объяснил рост курса гривни - Цензор.НЕТ 2963 :
Проблема в том, что в Украине еще недостаточно развиты страховые механизмы, которые могли бы обеспечивать украинские экономические агенты.
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