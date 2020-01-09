 Запорожская АЭС подключила энергоблок №2 после срабатывания системы защиты

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"8 января 2020 года в 22:34 действием автоматической защиты энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети. 9 января 2020 года в 04:17 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний", - сообщает "Энергоатом".

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3 775 МВт. На энергоблоке №1 продолжаются 21 сутки планового капитального ремонта. На энергоблоке №6 продолжаются 18 сутки среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году