 "Газпром" с начала года резко сократил поставки газа в Европу

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Так, 30 декабря, по данным "Газпрома", объем поставки газа в Украину составлял 262,3 млн кубометров в сутки. На 7 января, согласно данным оператора газотранспортной системы Украины, транзит снизился до 91,2 млн кубометров в сутки.

Всего по новому газовому контракту на транзит "Газпром" должен будет поставить через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году. Исходя из этих объемов, среднесуточная прокачка должна составлять около 180 млн кубометров. При этом "Газпром" будет платить за эти мощности, даже если их не использует.

Тенденцию продолжило и существенное снижение среднесуточных поставок газа в Польшу по газопроводу "Ямал—Европа". Так, 7 января в основной точке входа Кондратки на границе с Белоруссией прокачка упала сразу на 24% по сравнению с 30 декабря, до 70,11 млн кубометров в день. Через точку входа Высокое, через которую производится поставка газа на польский рынок, прокачка также упала на 30%, до 6,3 млн кубометров в сутки.

Это необычно, поскольку газопровод "Ямал—Европа" считается самым эффективным транзитным маршрутом для "Газпрома", и его загрузка оставалась стабильной как в холодную зиму 2018 года, так и теплой зимой прошлого года, превышая 100 млн кубометров в сутки.

При этом такое резкое снижение объемов по этим маршрутам не было компенсировано ростом поставок по "Северному потоку". По данным на 7 января, прокачка составила около 173,4 млн кубометров, что менее чем на 1% больше показателя на 30 декабря. Хотя формально загрузка "Северного потока" уже превышает 100%, даже в декабре показатели были выше (например, почти 177 млн кубометров 27 декабря).

Резкое падение поставок через Украину отчасти объясняется тем, что некоторые объемы были переброшены на введенный в новом году газопровод "Турецкий поток". Официально труба была запущена 8 января президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тем не менее, судя по данным болгарского газотранспортного оператора, пока две нитки газопровода, имеющие совокупную пропускную способность около 85 млн кубометров в сутки, загружены менее чем наполовину.

Фактически, учитывая все направления поставок, кроме газопровода "Голубой поток", напрямую соединяющего Россию и Турцию, среднесуточный экспорт "Газпрома" в январе снизился по меньшей мере на 20% по сравнению с концом декабря.

"Единственной логичной причиной таких действий может быть желание компании избавиться от избыточных запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а также низкий спрос со стороны потребителей на фоне теплой погоды", - пишет издание.

В связи с неопределенным исходом переговоров по продолжению транзита через Украину в